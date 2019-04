La hermana del cerebro de los atentados de Sri Lanka dice que su familia desapareció antes de los ataques

Publicado 25/04/2019 11:38:25 CET

Asegura que Mohamed Zahran Hashim comenzó a radicalizarse en 2017 y que no sabe nada del resto de su familia desde el 18 de abril

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mohomed Hashim Madaniya, la hermana de Mohamed Zahran Hashim --considerado como el supuesto cerebro de los atentados que acabaron con la vida de más de 350 personas el Domingo de Resurrección en Sri Lanka--, ha asegurado que su familia permanece en paradero desconocido desde tres días antes de los ataques y que su hermano comenzó a radicalizar su discurso en el año 2017.

En una entrevista concedida al diario local 'Daily Mirror', la hermana de Mohamed Zahran Hashim --el hombre que aparece a cara descubierta junto a siete encapuchados armado en un vídeo en el que juran lealtad a Estado Islámico y reivindican los atentados cometidos en Sri Lanka-- afirma que no ha vuelto a ver al resto de su familia (sus dos hermanos, su hermana y sus padres) desde que les llevó comida el 18 de abril, tres días antes de los atentados del Domingo de Resurrección.

"Fui y les llevé comida a mis padres y a la familia de mi hermana el 18 de abril. No he sabido nada de ellos desde entonces", ha asegurado la hermana del supuesto cerebro de los ataques en Sri Lanka, en una entrevista concedida al diario local desde su casa en la localidad de Kattankudy, próxima a la mezquita del grupo National Thawheed Jamath, al que el Gobierno ceilandés responsabiliza por los ataques del 21 de abril.

"No sé dónde están. Desde el 18 hasta hora no he tenido contacto con ellos", ha dicho la joven, de 25 años de edad, en referencia a sus hermanos, su hermana y sus padres. Mohomed Hashim Madaniya ha dicho que su hermano, un predicador musulmán, comenzó a radicalizar su discurso en el año 2017.

"A comienzos de 2017 comenzó a predicar cosas que nosotros pensamos que se pasaban de la raya. Eran cosas como que el mundo estaba hecho para los musulamanes y contra el resto de religiones", ha afirmado, antes de señalar que a su marido no le gustó ese discurso, por lo que decidieron cortar el contacto con él. "Eso no quería decir que estuviéramos enfadados. Es solo que dejamos de seguirle", ha indicado la joven, que es madre de tres hijos.

El 10 de marzo de 2017, tras un enfrentamiento armado entre grupos sufíes moderados y los seguidores de la nueva mezquita y la corriente impulsada por su hermano, Zahran "desapareció". "No supimos de él después. Todos perdimos el contacto con él y con su hermano", ha explicado por su parte Moulavi Thawufeek, jefe del movimiento Nacional Thawheed Jamath, el colectivo del que formaba parte Zahran en torno a 2011.

Miembros de este colectivo musulmán han contado al diario ceilandés que desde junio de 2017 no han vuelto a saber sobre Zahran. "No sabemos nada de su paradero desde que comenzó a difundir vídeos en Facebook en junio de 2017", han indicado.

"Nos desvinculamos por completo de él después de ver sus vídeos", han señalado, antes de mostrar una carta en la que la mezquita del movimiento decretó la expulsión de Zahran. Las autoridades acusan al movimiento National Thawheed Jamath de ser la organización responsable de los atentados del Domingo de Resurrección con el apoyo de una "red internacional".

Los ataques contra varias iglesias y hoteles de lujo acabaron con la vida de al menos 359 personas y dejaron más de 500 heridos en Sri Lanka. Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los ataques y ha dicho que los autores eran "combatientes" del grupo fundado por Abú Bakr al Baghdadi.