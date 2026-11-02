La hermana de Kim Jong Un niega las "absurdas" acusaciones sobre el robo en Binance

Archivo - Logotipo de la plataforma de criptomonedas Binance - Thomas Fuller / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha rechazado este martes las acusaciones de las autoridades estadoundienses sobre la presunta implicación de Pyongyang en el robo de 6.000 millones de dólares (unos 5.300 millones de euros) en criptomonedas de la plataforma Binance.

La acusación planteada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) es "absurda" y demuestra la "actitud hostil de Washington hacia la RDPC", acrónimo de la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte, según recoge la agencia de noticias norcoreana, KCNA. "Es una grave provocación política de Estados Unidos contra la RDPC", ha remachado.

El FBI ha atribuido estas actividades de piratería informática maliciosa a la unidad de 'hackers' de élite de Corea del Norte TraderTraitor, que ya fue identificada por el FBI como responsable del ataque de Bybit en febrero de 2025. Los piratas convirtieron los activos robados en Ethereum, una plataforma de código abierto basada en la tecnología blockchain.

Además, el FBI ha informado que se prevé que estos activos "sean posteriormente blanqueados mediante su conversión a través de servicios DeFi", un conjunto de aplicaciones que operan sobre redes de criptomonedas sin necesidad de intermediarios, "preparándolos así para etapas posteriores de blanqueo de capitales".

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance fue víctima de lo que en un primer momento llamaron "incidente de seguridad", con un impacto total estimado en más de 5.000 millones de euros de los que habría logrado congelar menos de la mitad. Tras el ataque, suspendieron temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.

Una firma especializada en ciberseguridad atribuyó el mayor 'ciberatraco' de la historia a la unidad de 'hackers' de élite de Corea del Norte, lo cual ha sido confirmado ahora por el Gobierno de Estados Unidos.