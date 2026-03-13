Herzog responde a las críticas de Trump sobre el indulto a Netanyahu: "La dignidad de Israel no está en venta"

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog (archivo) - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha respondido este viernes a las críticas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su reticencia a conceder un indulto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y ha subrayado que "la dignidad, la independencia y la soberanía de Israel no están a la venta".

Así se ha referido a las reiteradas solicitudes por parte de Trump para que el jefe de Estado de Israel dé finalmente un paso al frente y ofrezca el perdón presidencial a Netanyahu, una cuestión ante la que Herzog mantiene su negativa a pesar de que Trump considera que "debería avergonzarse", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"No estoy buscando mi propio honor sino el del Estado", ha aclarado Herzog, que insiste en que deben ser los tribunales los que resuelvan la situación jurídica en torno al primer ministro, señalado en varias causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos".

En este sentido, ha expresado que "existe una diferencia entre los desacuerdos políticos y legales, que siguen extendiéndose durante décadas sobre varios asuntos, y el ataque flagrante a los símbolos de la soberanía y la gobernanza del Estado de Israel", ha aclarado.

"Voy a abordar el asunto del perdón presidencial cuando llegue el momento, de la forma más independiente y libre posibles, sin presiones externas y sin ningún tipo de ruido. Con la mente clara y las manos limpias", ha indicado.