Hezbolá asegura que "está en el umbral de una gran victoria histórica" tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

Archivo - Un hombre con una bandera del partido-milicia chií Hezbolá en una zona bombardeada por Israel en Líbano en 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha asegurado este miércoles que "está en el umbral de una gran victoria histórica" tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, si bien ha reclamado a la población libanesa que no regrese a sus hogares en el sur del país ante la continuación de la ofensiva de Israel contra el país, donde ha lanzado una nueva invasión en el marco del último conflicto en Oriente Próximo.

"Hoy estamos en el umbral de una gran victoria histórica que será alcanzada gracias a los sacrificios de los muyahidín, la sangre de los mártires y vuestra perserverancia y paciencia sin igual", ha dicho el grupo en un mensaje al "honorable" pueblo libanés horas después del anuncio del acuerdo, mediado por Pakistán.

"Les pedimos, en estos momentos críticos, que sean más pacientes y perseverantes y que esperen. No vuelvan a las localidades, pueblos y árabes atacadas en el sur, el valle de la Becá y los suburbios del sur de Beirut antes del anuncio oficial de un alto el fuego en Líbano, dado que este enemigo traicionero y bárbaro, que busca escapar de la imagen de su derrota, podría recurrir a intentos traicioneros de presentar un contexto que sugiera que ha obtenido lo que no logró sobre el terreno", ha sostenido.

En este sentido, Hezbolá ha resaltado en su primer comunicado oficial tras el alto el fuego entre Washington y Teherán que "si Dios quiere", la población libanesa "volverá pronto a sus localidades y viviendas", "con orgullo, la cabeza alta y victoriosos, como siempre", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a la formación.

Horas antes, el Ejército libanés ha pedido igualmente a la población que no vuelva por ahora a sus hogares en estas zonas ante el riesgo de ataques israelíes, que han continuado durante las últimas horas, mientras que el presidente del país, Joseph Aoun, haya aplaudido el alto el fuego y haya pedido "una paz regional que incluya a Líbano".

El Ejército israelí ha confirmado la suspensión de los ataques contra Irán y ha reseñado que, por contra, sus tropas "mantienen los combates y las operaciones terrestres contra la organización terrorista Hezbolá" en Líbano, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistiera en que el acuerdo de alto el fuego no incluye al país, a pesar de que Pakistán afirmara que sí lo hacía.

Las autoridades libanesas han elevado a más de 1.500 los muertos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo con los datos publicados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Ejército de Israel desencadenó una oleada de bombardeos y operaciones terrestres contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.