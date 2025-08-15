Hezbolá avisa al Gobierno libanés de que no depondrá las armas hasta que Israel no cese la "agresión"

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha advertido este viernes al Gobierno de que no renunciará en ningún caso a la "resistencia" armada mientras Israel persista en su "agresión", en una crítica frontal a la propuesta de desarme presentada por Estados Unidos y respaldada por el Ejecutivo libanés.

El proyecto plantea que el Ejército sea el único grupo con potestad para seguir armado, pero para Qasem "priva a Líbano, a la resistencia y a su pueblo de su capacidad para defenderse en plena agresión". "Este Gobierno está ejecutando una decisión estadounidense y sirviendo al proyecto israelí, sea consciente de ello o no", ha sentenciado el líder de Hezbolá en un duro discurso.

En este sentido, ha preguntado a los dirigentes políticos libaneses si se sienten "orgullosos" de recibir felicitaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mismo que el pasado domingo aludió al "Gran Israel", en una referencia histórica que no ha gustado a los países árabes vecinos por las connotaciones soberanistas implícitas.

Qasem ha subrayado que el Ejecutivo libanés será el único responsable de cualquier futura disputa interna y se ha desmarcado en cualquier caso de sus posicionamientos, indicando que "la resistencia no obtiene su legitimidad del Gobierno", según el periódico 'L'Orient le Jour'.

En cambio, sí ha agradecido el respaldo recibido por Irán, país al que reconoce su apoyo político y armamentístico. Teherán también ha criticado el plan de desarme presentado por Washington, lo que ha sido recibido desde Beirut con acusaciones de injerencia en cuestiones que, según entiende, serían de soberanía interna.