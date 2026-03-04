Hezbolá critica al Gobierno libanés por doblegarse ante Israel y asegura que sus fuerzas "no se rendirán"

Archivo - El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, ha criticado este miércoles al Gobierno libanés por doblegarse ante Israel y ha asegurado que sus fuerzas "no se rendirán" ante el "enemigo" en el marco de la escalada regional tras la ofensiva sorpresa lanzada contra Irán.

"Corresponde al Gobierno trabajar por la restauración de la soberanía de Líbano, defender a su pueblo y el derecho a resistir hasta el cese de la agresión y la retirada del enemigo de nuestra tierra y nuestra patria", ha subrayado durante un discurso, el primero tras el inicio de la ofensiva israelí el fin de semana.

El secretario general ha defendido que el reciente lanzamiento de cohetes por parte de sus fuerzas durante el fin de semana en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no ha sido el causante de "la guerra" y ha señalado directamente a Israel por tener planeada de antemano la escalada.

Qassem ha aseverado que su deber es hacer "todo lo posible para poner fin a la agresión israelí-estadounidense en Líbano". "¿El problema es el monopolio de las armas o, más bien, las violaciones de la soberanía libanesa por parte de Israel?", se ha preguntado, aludiendo al proceso de desarme iniciado por el Gobierno.

El líder de Hezbolá ha insistido así en la "unidad nacional" ante estas circunstancias difíciles. "Nunca nos rendiremos ante el enemigo, ha expresado, agregando que los ataques de Israel "constituyen una agresión contra todo Líbano", según ha recogido el diario L'Orient-Le Jour'.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha afirmado esta misma semana que la reciente prohibición de las actividades militares de Hezbolá es "irreversible" y aseguró que el Consejo de Ministros "tiene el derecho a tomar este tipo de decisiones y prohibir actividades militares que se encuentran fuera de la legalidad".

La medida de prohibición fue aprobada después de que Israel lanzara una "campaña ofensiva" contra Hezbolá tras una intensa oleada de bombardeos que deja decenas de muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano en represalia por el asesinato de Jamenei en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel.