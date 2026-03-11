Hezbolá jura lealtad al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán - GOBIERNO DE IRÁN

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha jurado este miércoles lealtad al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, tan solo varios días después de que fuera nombrado tras el asesinato el 28 de febrero de su padre y hasta ahora jefe de Estado, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Recibimos con gran gratitud y orgullo las noticias de su elección por parte de la Asamblea de Expertos como líder, guía y sucesor para preservar el camino de Alí Jamenei, que sacrificó su vida para avanzar en la independencia de Irán y su auténtica identidad", ha afirmado el líder del grupo, Naim Qasem.

Así, ha destacado el "coraje del pueblo iraní y su confianza en la posibilidad de lograr el progreso, construir capacidades y demostrar el justo modelo político islámico a la hora de abordar crisis y confrontar a los agresores y opresores", según informaciones recogidas por la cadena Al Manar, afín al grupo.

"Esperamos que su liderazgo mantenga esa visión auténtica y revolucionaria a nivel político, moral y práctico para guiar a los pueblos oprimidos del mundo hacia la independencia, para que puedan obtener justicia", ha añadido.

Además, ha aclarado que desde Hezbolá "se han adoptado medidas efectivas y de resistencia frente a la ocupación, la agresión y la injusticia". "Reafirmamos nuestro compromiso con el liderazgo", ha apuntado.