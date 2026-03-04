Hezbolá reivindica nuevos ataques contra Israel, incluido uno contra la sede de una empresa aeronáutica

Archivo - Bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá (archivo) - Europa Press/Contacto/David Cliff - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado este miércoles nuevos ataques contra territorio israelí durante las últimas horas, incluido uno contra la sede de una empresa aeronáutica situada cerca del aeropuerto de Ben Gurión, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El grupo ha señalado en un comunicado que los ataques han sido lanzados "en respuesta a la agresión criminal israelí contra decenas de ciudades y localidades libanesas", antes de agregar que entre los objetivos figuran la sede de Industrias Aeroespaciales de Israel, contra las que ha sido lanzado "un escuadrón de drones".

Asimismo, ha recalcado que ha lanzado un "misil de precisión" contra la base de Givat, cerca de Safed, y contra la sede del Mando Norte del Ejército israelí, también en esta zona, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar. Por otra parte, ha lanzado proyectiles contra "fuerzas enemigas" en Metula.

Los ataques han llegado poco después de que el jefe del Mando Norte del Ejército de Israel, Rafi Milo, asegurara que Hezbolá "cometió un grave error" al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Hezbolá cometió un grave error al sumarse a la campaña. Cayó en una emboscada estratégica", dijo. "No pararemos hasta que reciba un golpe muy duro", destacó, antes de agregar que Israel "golpeará con fuerza a esta organización en todas las partes de Líbano", en medio de la campaña de bombardeos y el nuevo despliegue de tropas en el sur del país vecino, donde se han confirmado ya más de 60 muertos.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.