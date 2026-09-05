Hezbolá señala que liberación de detenidos no justifica "hacer la vista gorda" a los continuos ataques de Israel

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido milicia chií Hezbola ha criticado este sábado que la liberación de cinco detenidos en el sur de Líbano por parte de Israel, en el marco de las negociaciones con Beirut no justifica "hacer la vista gorda ante la continua agresión, ocupación y asesinatos", en una nueva declaración en contra de las negociaciones.

"La liberación de algunos prisioneros libaneses, por importante que sea, no puede servir de pretexto para hacer la vista gorda ante la continua agresión, ocupación y asesinatos, ni como justificación para seguir por un camino que ha demostrado su fracaso e incapacidad para proteger al Líbano y a su pueblo", ha señalado la milicia libanesa en un mensaje difundido por la cadena Al Manar.

De esta forma ha vuelto a cargar las tintas contra el presidente, Joseph Aoun, por su estrategia de entablar negociaciones con Tel Aviv, que mantiene ocupado el sur del país, incidiendo en que las autoridades son "incapaces de asumir sus responsabilidades" y "su vergonzosa insistencia en continuar con sus decisiones erróneas".

Hezbolá ha subrayado que Israel está intensificando su "agresión" contra Líbano "en medio de un silencio internacional absoluto" y con la "flagrante complicidad" de Washington. Reiterando su tesis de que la operación militar israelí busca "presionar y chantajear a las autoridades libanesas para que implementen agendas cuyos objetivos son de sobra conocidos".