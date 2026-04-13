El hijo del sah asegura mantener el contacto "regularmente" con organizaciones opositoras iraníes en el exilio

Archivo - Reza Pahlavi, hijo del sah de Irán. - Ali Khaligh/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha afirmado este lunes que mantiene el contacto "de forma regular" con organizaciones opositoras del país que se encuentran en el exilio y ha reivindicado la idea de convertirse en una figura "unificadora" para todas ellas.

Durante un discurso dado ante el Parlamento de Suecia, donde se encuentra de visita, ha mostrado su deseo de "encarnar esta figura nacional" que, a su entender, tanto necesita el país, que ha sido objetivo de una fuerte ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel dejando hasta la fecha más de 3.000 muertos.

"Hablo con todas ellas (las facciones), dialogo con ellas, me reúno con ellas", ha afirmado, al hacer referencia a la muy dividida oposición iraní en el exilio. "Hay espacio suficiente para todos aquellos que se adhieran a cuatro principios básicos que constituyen la base de un discurso democrático: la integridad territorial de Irán, la clara separación entre religión y Estado, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, además del establecimiento de un mecanismo para organizar elecciones libres y justas", ha subrayado.

Así, ha lamentado que lo que ocurre en Irán "no es simplemente una disputa política". "No se trata de una contienda entre facciones dentro de un sistema. Es algo mucho más fundamental: un ajuste de cuentas nacional entre una civilización y un régimen despiadado que la ha ocupado durante casi medio siglo", ha denunciado.

"Desde su fundación, la República Islámica no se ha comportado como un Estado entre Estados. Ha operado como una empresa revolucionaria, exportando inestabilidad a través de grupos externos, socavando la soberanía de sus países vecinos, alimentando conflictos desde Bagdad hasta Beirut, desde Saná hasta Damasco, e impulsando sus ambiciones nucleares bajo un manto de negación. No ha buscado integrarse en la comunidad internacional, sino subvertirla", ha denunciado.

Sin embargo, tal y como ha asegurado, "algo irreversible ha cambiado en Irán". "La batalla que se libra hoy en mi país no es entre reformistas y extremistas, sino entre la ocupación y la liberación. Es una batalla por el alma de una nación. Lo que presenciamos no es un movimiento de protesta pasajero", ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que se trata de "una revuelta generacional --el levantamiento más profundo en Irán desde 1979-- que une a trabajadores y estudiantes, mujeres y minorías, profesionales y poetas, e incluso a elementos dentro del propio aparato estatal". "Juntos, han emitido su veredicto: este régimen ha perdido toda legitimidad. De hecho, es una revuelta contra la propia revolución de 1979", ha añadido.

CRITICA LAS ACCIONES DE LA UE FRENTE A UN "RÉGIMEN CRIMINAL"

Además, ha aprovechado su presencia ante los diputados suecos para denunciar la falta de acción por parte de la Unión Europea: "Cuando miro a Europa, veo ambivalencia y una persistente incapacidad para ver la realidad de las calles de Irán".

"Me decepciona, aunque no me sorprende, la prisa por entablar relaciones con este régimen criminal. El régimen que ha asesinado a decenas de miles de sus propios ciudadanos. El régimen patrocina el terrorismo en las calles de Europa, incluso en Suecia. El régimen amenaza y chantajea a los gobiernos europeos con rehenes y violencia", ha advertido en relación con las fuertes protestas iniciadas a finales de 2025 y que se saldaron con más de 7.000 muertos, según algunas ONG.

Pahlavi ha indicado que, "cuando la legitimidad muere, el poder comienza a desmoronarse". "El régimen lo entiende, y precisamente por eso silencia las voces, corta el acceso a Internet y utiliza las armas contra ciudadanos desarmados".

"Hombres y mujeres están siendo masacrados en las calles y en sus casas. Más de 40.000 iraníes fueron asesinados en una sola semana. Los agentes del régimen persiguieron a los manifestantes heridos en los hospitales y los ejecutaron a sangre fría. Los cadáveres fueron recogidos por camiones. Las familias se vieron obligadas a rebuscar entre filas de bolsas para cadáveres sin identificar", ha manifestado, ofreciendo una cifra de víctimas mucho más alta que la ofrecida de forma oficial por las autoridades del país, que hablan de 3.000 fallecidos.

LA GUERRA "CONTRA EL PUEBLO" DE IRÁN

Además, ha hecho hincapié en que "el terror no ha terminado". "Continúa a diario, y mientras el pueblo iraní está aislado del mundo, el régimen sigue matando. Hoy los medios hablan de un alto el fuego. ¿Qué alto el fuego? No ha habido ningún alto el fuego en la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní. En los puestos de control que hay en casi todas las calles, matones del régimen y sus terroristas importados acosan, golpean y asesinan a iraníes inocentes", ha apuntado.

"Para quienes claman por la guerra y su precio, esta es la guerra de la que deberían hablar: la guerra de la República Islámica contra mis compatriotas. Esa guerra que se libra a diario, lejos de los titulares de sus periódicos occidentales y de la mente de sus productores de televisión", ha sostenido.

"Pero no los olvido. Mis valientes compatriotas siguen resistiendo. Muchos permanecen de pie con el cuerpo maltrecho, pero con una voluntad inquebrantable. Prefieren morir de pie que vivir de rodillas. Yo también", ha proseguido Pahlavi, que ha declarado que existe un hecho "indiscutible", y es que el pueblo iraní "jamás aceptará una versión reformulada del régimen".