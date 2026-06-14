Hombres armados secuestran al inspector general de la Policía de Haití y a su familia

Archivo - Imagen de archivo de los miembros de la banda criminal haitiana Vivre Ensemble en Puerto Príncipe - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El inspector general de la Policía de Haití y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, James Boyard, ha sido secuestrado esta semana por hombres armados en un nuevo episodio de la larga crisis de violencia e inseguridad que asola al país, especialmente desde el asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021 y la ofensiva desatada a continuación por las bandas criminales especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

Fuentes del Ministerio bajo condición de anonimato han confirmado el incidente, ocurrido el pasado jueves, tanto al 'New York Times' como al diario local 'Le Facteur'. Boyard fue apresado en la carretera Bourdon/Lalue de Puerto Príncipe junto a su mujer y su hija, de seis años de edad y ciudadana estadounidense, por un grupo criminal que ya habría pedido un rescate por la familia.

Fuentes de la Policía haitiana citadas por el 'NYT' sospechan que detrás del secuestro está la banda de Ti Bwa, liderada por Christ-Roi Chéry, alias 'Chrisla', que está bajo sanciones de la Unión Europea, como otros tantos grupos criminales del país. Los esfuerzos internacionales para aplacar la violencia han sido infructuosos y las bandas siguen campando a sus anchas, como demuestra especialmente el hecho de que la carretera de Bourdon, donde han sido secuestrados Boyard y su familia, estaba designada como zona de alta seguridad.

La situación sigue siendo crítica: según datos publicados por Naciones Unidas a principios de este mes, en lo que va del año la violencia relacionada con las pandillas ha provocado al menos 2.310 muertes, 1.106 heridos y 99 secuestros. De igual modo, ha desatado niveles récord de desplazamiento: casi un millón y medio de personas han tenido que escapar de sus hogares.