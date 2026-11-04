Hospitalizado brevemente el autor del atentado racista de Trappes, Francia, tras intentar ahorcarse en su celda

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sospechoso del atentado racista que dejó una víctima mortal y siete heridos el pasado 23 de octubre en Trappes, al suroeste de París, ha intentado suicidarse ahorcándose mientras permanecía detenido a raíz del ataque, si bien su vida no corre peligro después de una breve hospitalización.

El intento de suicidio tuvo lugar hace unos días y el preso, Kevin T., volvió a su celda apenas unas horas después de que los servicios de emergencias tuvieran que intervenir para interrumpir el acto, según ha recogido el diario francés 'Le Figaro'.

Sus abogados, Baptiste Bellet y Ellioz Amzallag, han lamentado en declaraciones al citado periódico que esta información, "que atañe a la más estricta privacidad" de su cliente, se haya divulgado "tan rápidamente".

Asimismo, han manifestado que su "principal deseo es que su detención se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, para que la investigación pueda desarrollarse con tranquilidad". "Este intento de suicidio, no obstante, plantea interrogantes legítimos sobre su estado psicológico, que requerirá una evaluación médica exhaustiva", han expresado.

El 23 de octubre, Kevin T. ejecutó ráfagas de disparos desde su vehículo en un atentado que se cobró la vida de un francés de 26 años de ascendencia africana y dejó heridas a otras siete personas, cuatro de ellas de gravedad, en su mayoría de origen africano y norteafricano, en Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines.

Seis días después, fue acusado formalmente y encarcelado tras admitir haber atacado a personas musulmanas, africanas o del norte de África, asegurando no tener remordimiento alguno, según la Fiscalía.

El sospechoso --en cuyo domicilio se encontraron pegatinas caseras que elogiaban al partido ultraderechista Agrupación Nacional, un ejemplar del Corán, una Biblia y una copia de 'Mi Lucha', de Adolf Hitler--, fue acusado de asesinato e intento de asesinato, "con la circunstancia agravante de que los actos fueron cometidos debido a la pertenencia real o percibida a una raza, etnia, nación o religión específica", especificó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés).