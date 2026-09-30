Hospitalizados los pilotos del vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudí en la ruta Abu Dabi-Tel Aviv

Archivo - Bandera de Arabia Saudí en San Petersburgo, Rusia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos pilotos del vuelo de la aerolínea Flydubai desviado a Arabia Saudí a causa de un "incidente" cuando cubría una ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel han sido hospitalizados tras el aterrizaje del aparato en el aeropuerto de Tabuk, según ha confirmado la compañía gestora del aeródomo.

Según las informaciones recogidas por el portal saudí de noticias Okaz, el aviso sobre el desvío llevó a la declaración del estado de emergencia en el aeropuerto de cara al aterrizaje del aparato, tras el cual los dos pilotos fueron ingresados a causa de las heridas que presentaban, sin más detalles al respecto.

El Aeropuerto Internacional Sultán bin Aziz ha señalado además que dará toda la atención necesaria a los cerca de 180 pasajeros que iban en el vuelo, mientras coordina opciones para que completen su ruta. Las investigaciones siguen en marcha, sin que por ahora se haya esclarecido la causa del suceso.

Las circunstancias en torno al incidente siguen sin ser confirmadas de forma oficial, si bien declaraciones de varios pasajeros citados por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de uno de los pilotos para hacerse con el control del aparato y estrellarlo, lo que habría derivado en una pelea que se habría saldado con un número indeterminado de heridos.

Un portavoz de la aerolínea Flydubai ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo "sufrió un incidente durante su ruta" y ha agregado que el avión aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk. Asimismo, ha subrayado que "todos los pasajeros se encuentran a salvo". "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", ha agregado.

Las alertas saltaron después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar en Tabuk.