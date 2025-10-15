HRW condena la detención de ocho trabajadores de una ONG de seguridad

Archivo - Composición fotográfica con el logo de Human Rights Watch (HRW) sobre un mapa del mundo - Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar - Archivo

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha condenado este martes la detención "injusta" de ocho trabajadores humanitarios de la Organización Internacional de ONG para la Seguridad (INSO, por sus siglas en inglés), incluido su director, el francés Jean-Christophe Pégon, el pasado julio, y han instado al Gobierno burkinés a retirar los cargos y liberarlos.

"La detención de ocho trabajadores humanitarios por parte del Gobierno de Burkina Faso en medio de una crisis humanitaria transmite el alarmante mensaje de que los grupos de ayuda humanitaria operan al capricho de una junta que parece poco preocupada por las personas necesitadas", ha declarado la investigadora principal de Human Rights Watch sobre el Sahel, Ilaria Allegrozzi.

Ante esta situación, Allegrozzi ha instado al Gobierno del país africano a "retirar de inmediato todos los cargos contra los trabajadores de INSO, liberarlos y permitir que los grupos humanitarios operen con libertad y seguridad".

Con todo, para HRW, la detención de los trabajadores de esta ONG es muestra de "un patrón más amplio" de acciones de Uagadudú contra organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y ocurre en un momento en que el espacio cívico en Burkina Faso se ha reducido, reza el comunicado remitido a los medios.

"Los cargos contra los ocho trabajadores de la INSO tergiversan la labor crucial del grupo, que permite a las organizaciones humanitarias operar con seguridad", ha defendido Allegrozzi, que ha alertado de que "atacar a los trabajadores humanitarios podría obstaculizar la prestación de asistencia vital a las personas que la necesitan desesperadamente".

INSO, que recibió una suspensión de tres meses a finales de julio por, presuntamente, recopilar "datos sensibles sin autorización", se dedica a ofrecer asesoramiento sobre el entorno de seguridad en Burkina Faso para que las ONG puedan brindar asistencia humanitaria de forma segura a las poblaciones afectadas por el conflicto.

A finales de ese mismo mes, su director y otros siete trabajadores --cuatro nacionales y tres internacionales-- fueron detenidos. Con todo, la ONG ha asegurado en un comunicado haber cooperado plenamente con las autoridades, además de intentar abrir un diálogo directo con el ministro de Seguridad y de ofrecer abordar cualquier preocupación con respecto a sus actividades.

"Contar con información precisa sobre el contexto de seguridad es crucial para mitigar los numerosos riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios en Burkina Faso, así como para planificar mejor las operaciones de ayuda para las personas necesitadas", ha argumentado uno de los trabajadores de la ONG. "Sin un análisis exhaustivo de la situación de seguridad, nuestro trabajo se vuelve más peligroso o imposible", ha declarado otro trabajador humanitario a HRW.

HRW ha alegado que, en el marco de sus actuaciones contra grupos armados, las fuerzas de seguridad burkinesas han llevado a cabo operaciones de contrainsurgencia que han resultado en abusos generalizados contra la población civil, incluyendo asesinatos masivos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además, la ONG ha denunciado la represión, desapariciones y reclutamientos ilegales.

