HRW critica la falta de credibilidad de la investigación de Bahréin en los abusos a menores en las cárceles

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado este lunes que el Gobierno de Bahréin haya desestimado presentar cargos contra un grupo de funcionarios públicos que habría cometido varias violaciones contra los Derechos Humanos de cuatro menores de edad entre 2020 y 2021 y ha aseverado que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades del país "carecen de credibilidad".

La negativa de Bahréin a investigar a fondo este caso "es un esfuerzo flagrante para encubrir graves violaciones contra las libertades fundamentales", han condenado HRW y el Instituto de Derechos y Democracia de Bahréin (BIRD).

"Si las autoridades de Bahréin se libran de una acusación de maltrato infantil cruel con una investigación falsa, no hay nada que les impida volver a hacerlo mañana", ha dicho uno de los responsables del BIRD, Sayed Ahmed al Wadaei.

"Los gobiernos extranjeros como Reino Unido que apoyan la seguridad y la aplicación de la ley de Bahréin deberían presionar para que se rindan cuentas, no continuar como de costumbre con funcionarios que torturan a niños", ha pedido.

Según las investigaciones realizadas por estas dos ONG, cuatro jóvenes, de entre 15 y 17 años, fueron golpeados, vejados e incluso se les amenazó con violencia sexual en un centro de detención del país durante un periodo comprendido entre mediados de 2020 y principios de 2021.

No es la primera vez que los grupos de Derechos Humanos registran episodios similares, pues ya con anterioridad documentaron los abusos que habrían sufrido otros diez menores de edad durante los interrogatorios a los que fueron sometidos por las autoridades, con motivo del aniversario de la 'Primavera Árabe' en Bahréin.

LOS ÚLTIMOS CUATRO CASOS

HRW ha recopilado en esta ocasión los casos de cuatro jóvenes que fueron detenidos en abril de 2020, para responder acerca de sus acciones durante la celebración en febrero de ese año del décimo aniversario de las protestas que se produjeron entre 2011 y 2012 en el marco de la 'Primavera Árabe' de Bahréin.

Entre abril de 2020 y marzo de 2021, los jóvenes han sido detenidos en varias ocasiones para presentar declaración en centros de detención en donde fueron sometidos a todo tipo de vejaciones y amenazas, relata HRW basándose en los testimonios de los muchachos, cuyas identidades han sido preservadas por seguridad.

Así, cuentan que los oficiales y policías al mando amenazaron con encerrarles en una celda para que fueran violados sino declaraban. Los jóvenes han denunciado haber prestado testimonios bajo coacciones, golpes y torturas. Ante los fiscales, "sólo respondí que sí, estaba desesperado por no volver porque temía que me volvieran a golpear", cuenta uno de ellos.

"Me abofetearon, me vendaron los ojos y me esposaron. Estoy demasiado avergonzado para contarles los insultos que me dijeron", cuenta otro de ellos, quien reconoce haber firmado documentos sin haberlos leído, después de haber sido sometido a golpes e insultos durante los interrogatorios.

HRW y BIRD han denunciado que los niños fueron obligados a desnudarse y a compartir espacios con presos adultos, además de recibir visitas de los policías y funcionarios de prisiones en mitad de la noche para ser golpeados. No se les brindó asistencia médica y en una ocasión, relatan, rociaron la celda en la que se encontraban con gas pimienta.

PRISIÓN INTERNACIONAL

El pasado 11 de marzo, un tribunal de Manama, la capital, condenó a uno de los menores en base a una confesión forzada, en la que implicaba a los otros tres adolescentes, a quienes también se les aplicó penas de seis meses de cárcel.

No obstante, las autoridades tuvieron que poner en libertad a los jóvenes ante la presión internacional y suspender sus condenas, después de que fuera ampliamente criticada la legislación penal de Bahréin, que considera a los mayores de 16 años como adultos, a la espera de que entre en vigor una nueva ley que establece a cualquier persona por debajo de 18 años menor de edad.

"Cuando las autoridades de Bahréin finalmente liberaron a estos niños, les llamaron para interrogarles más por encubrir los abusos que experimentaron" que por investigar lo ocurrido, censura el director asociado de derechos del niño de HRW, Bill Van Esveld, quien pide a la comunidad internacional que presione para que Bahréin "rindan cuentas, o más niños podrían estar en peligro".

HRW ha contado que se ha negado a una solicitud de la Defensoría del Pueblo de Bahréin para ofrecer información acerca de otros jóvenes que sufrieron abusos durante aquellos días, al considerar que sus prácticas habían resultado "angustiantes e injustas", después de que estos cuatro menores hayan denunciado prácticas abusivas durante su encuentro con esta oficina estatal.