HRW denuncia abusos contra migrantes y pide a la UE retirar su apoyo a los implicados para no ser "cómplice"

Archivo - El desierto de Libia - ALI AL-MARHANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves a las autoridades enfrentadas en Libia de usar una retórica "incendiaria" e impulsar campañas de detención masiva y expulsión de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, antes de pedir a la Unión Europea (UE) que retire su apoyo a las fuerzas implicadas en estas acciones para no ser "cómplice" de estos abusos.

"Las autoridades libias rivales se han unido para avivar las protestas xenófobas y someter a los migrantes a arrestos masivos, detenciones arbitrarias en condiciones inhumanas y expulsiones colectivas", ha dicho la directora adjunta para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Hanan Salah.

"Con miles de personas detenidas y en riesgo de expulsión, la magnitud de los abusos y la urgencia de detenerlos resultan más evidentes que nunca", ha sostenido, según un comunicado publicado por la ONG, que ha reclamado a las autoridades que pongan fin a los arrestos arbitrarios y el uso ilegal de las expulsiones colectivas.

Los gobiernos paralelos existentes en el país africano han publicado durante las últimas semanas contra el asentamiento de migrantes en el país y prometiendo intensificar sus campañas de arresto y expulsión de personas que no cuentan con papeles en regla, lo que derivó en protestas frente a la sede del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la capital, Trípoli.

De hecho, el Ministerio del Interior del gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, anunció en marzo planes para deportar a 100.000 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, mientras que Naciones Unidas denunció en febrero que migrantes son arrestados y trasladados en el país a centros de detención sin respetar el debido proceso.

HRW ha documentado también condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes en Libia, incluidos casos de hacinamiento extremo, inanición, falta de atención médica, palizas y violencia sexual.

Por ello, la organización ha reclamado a la UE y sus Estados miembro que pongan fin a su apoyo a "grupos armados que no rinden cuentas" y que presionen a las autoridades para que desautoricen esta retórica xenófoba y pongan fin a estas campañas de detención y expulsión.

"Las autoridades libias, tanto del este como del oeste, deben detener de inmediato las detenciones masivas y poner fin a las expulsiones colectivas", ha sostenido Salah, que ha alertado de que "mientras la UE siga financiando a las mismas fuerzas que impulsan estos abusos, será cómplice de lo que está sucediendo".