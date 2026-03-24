HRW denuncia como posible crimen de guerra el ataque de Irán a dos buques mercantes civiles en la zona de Ormuz

Archivo - Misiles iraníes en una imagen de archivo - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que al menos dos buques mercantes civiles habrían sido "deliberadamente" atacados por el Ejército iraní el pasado 11 de marzo en la zona del estrecho de Ormuz, lo que constituiría un crimen de guerra.

"Las fuerzas iraníes parecen haber atacado deliberadamente al menos dos buques mercantes civiles en el estrecho de Ormuz y sus alrededores el 11 de marzo de 2026", ha alertado la organización en una nota de prensa en la que ha recordado que ese tipo de agresiones deliberadas a buques civiles y sus tripulantes "constituye un crimen de guerra".

Así, ha subrayado que los crímenes de guerra "no justifican la comisión de nuevos crímenes de guerra" y ha instado a Irán, Estados Unidos e Israel a "poner fin de inmediato a los ataques ilegales contra civiles y bienes de carácter civil", tratando a su vez de "dejar de tratar de presentar tales bienes como objetivos legítimos".

Tras remarcar que, en virtud del Derecho Internacional Humanitario las partes beligerantes "están obligadas a tomar todas las precauciones posibles" en aras de evitar daños a civiles y bienes de carácter civil, HRW ha identificado como ese mismo tipo de bienes a los buques civiles con lazos comerciales con Estados Unidos o Israel.

"Las partes beligerantes deben adoptar todas las medidas necesarias para verificar que los objetivos sean de carácter militar", ha insistido la organización, agregando que quien cometa violaciones graves legalmente tipificadas "con intención delictiva" podría "ser procesada por crímenes de guerra", en la medida en que "las personas individuales también pueden ser consideradas penalmente responsables por colaborar, facilitar, ayudar o ser cómplices" de los mismos.

Por otra parte, HRW ha advertido de que agresiones así, amén de las amenazas de nuevos ataques, también "pueden contribuir" a un "aumento significativo de los costes a nivel mundial" en los sectores de la energía, alimentación y otros sectores críticos que afectan negativamente sobre los derechos de las personas.

A su vez, tras anotar que "cada vez es más evidente" la dependencia mundial hacia los combustibles fósiles, así como sus conexiones con los poderes corporativos y gobiernos autoritarios, la ONG ha abogado por una transición "justa" hacia las energías renovables como "urgencia medioambiental y geopolítica".

Finalmente, tras advertir de que "los ataques de las fuerzas iraníes contra buques civiles en Ormuz causarán daños a algunas de las personas más desfavorecidas socioeconómicamente de todo el mundo", la organización ha instado a las fuerzas iraníes a "poner fin de inmediato" a tales ataques, así como a "rescatar a los tres tripulantes que quedan a bordo del (carguero tailandés) 'Mayuree Naree' y liberar a todos los marineros que haya detenidos".