HRW urge al Gobierno de Japón a aprobar una ley contra la discriminación del colectivo LGTBI

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Right Watch (HRW) ha urgido este lunes al Gobierno de Japón a aprobar una ley contra la discriminación del colectivo LGTBI, tal y como el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro, Yoshihide Suga, había prometido realizar antes de junio.

Para la organización, Japón ha perdido una oportunidad al no haber aprobado este ley antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y ha recordado al país nipón que "la Carta Olímpica prohíbe expresamente la 'discriminación de cualquier tipo'".

"Proteger a las personas LGBTI de la discriminación es un paso crucial y muy esperado para Japón", ha dicho el director ejecutivo de All Out, Matt Beard, otra de las organizaciones firmantes de esta declaración. "Al no aprobar una legislación contra la discriminación antes de los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés no solo está incumpliendo la Carta Olímpica y de la opinión pública", ha remarcado.

Una encuesta de opinión pública a nivel nacional señaló que el 88 por ciento de los encuestados en Japón "están de acuerdo o algo de acuerdo" con la "introducción de leyes u ordenanzas que prohíben el acoso y la discriminación (en relación con las minorías sexuales)", según recoge HRW.

"Las personas LGBTI en Japón enfrentan una intensa presión social y menos protecciones legales que otros japoneses", ha declarado la directora para Japón de Human Rights Watch, Kanae Doi. "El primer ministro Suga debería comprometerse de inmediato a aprobar una ley de igualdad LGBTI para hacer de la igualdad una parte del legado olímpico permanente de Japón", ha zanjado.