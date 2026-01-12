Hungría concede asilo político al ex ministro de Justicia de Polonia acusado de malversación

Archivo - El exministro Zbigniew Ziobro durante una rueda de prensa en el Parlamento de Polonia. - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hungría han concedido este lunes asilo político a varios ciudadanos polacos, incluyendo al ex ministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro, señalado por malversación en un fondo público destinado a ayudar a víctimas de la delincuencia, en un nuevo choque entre el Ejecutivo de Viktor Orbán y el de Polonia, liderado por Donald Tusk.

En un mensaje en redes sociales, el abogado del Partido Ley y Justicia (PiS), Bartosz Lewandowski, ha confirmado la "protección internacional y asilo político" en Hungría para el actual diputado, que lideró la cartera ministerial de Justicia entre 2015 y 2023 en los gobiernos de la formación ultraderechista, que rivaliza desde entonces con la formación de Tusk, Plataforma Cívica.

El abogado ha señalado que el asilo se concede ante las "violaciones de derechos y libertades garantizados por el derecho internacional en el territorio de Polonia", alegando así las acciones de la Fiscalía y de los servicios subordinados al Gobierno de Tusk, insistiendo en que Ziobro es víctima de un caso de "represión política con motivaciones políticas".

Su defensa aduce la cancelación de pasaporte, previamente anunciada por miembros del Gobierno, o la privación de los medios de subsistencia como prueba de la denunciada represión.

En un largo mensaje en redes sociales insiste en que el asilo también responde a "la práctica del uso sistemático de las fuerzas del orden para reprimir a la oposición política en Polonia", "los anuncios abiertos de detenciones y represiones formulados por políticos de la actual mayoría gobernante", incluyendo a Tusk y a su ministro de Justicia, Adam Bodnar.

Ziobro está siendo investigado por 26 posibles delitos. Sobre él pesa la sospecha de que "fundó y lideró una organización criminal" que incluía a otros funcionarios para desviar en total más de 35 millones de euros. En noviembre el Parlamento polaco votó levantar su inmunidad, si bien ya se encontraba en Hungría, donde se llegó a reunir con Orbán.

HUNGRÍA HABLA DE "PERSECUCIÓN POLÍTICA EN POLONIA"

Por su lado, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha confirmado el paso dado por las autoridades magiares respecto a varios ciudadanos polacos "que se enfrentaban a persecución política en Polonia", aunque ha evitado confirmar el caso de Ziobro. Según el titular de Exteriores "la democracia y el Estado de derecho están en crisis en Polonia".

Szijjarto ha señalado que el Gobierno recibió distintas solicitudes de asilo procedentes de Polonia y "ha aprobado varias de ellas, concediendo asilo o estatus de refugiado".