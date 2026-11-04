Hungría hace pública información sobre agentes reclutados por los servicios secretos durante la era comunista

Archivo - El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, durante una visita a Berlín. - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hungría han hecho públicos este miércoles documentos sobre miles de agentes reclutados por los servicios secretos durante la era comunista, una información que permanecía clasificada y de cuya revelación ha hecho todo un evento político el nuevo primer ministro, Péter Magyar.

El propio dirigente húngaro ha calificado este miércoles de "día importante en la transformación política de Hungría", al dar el pistoletazo de salida a la publicación de la información, que se puede consultar en una página web específica desde las 9.30 horas en el que se puede consultar "nombres de 60.000 antiguos confidentes reclutados por el régimen comunista".

La cita coincide además con el 70º aniversario de la represión de la Revolución de 1956, cuando un movimiento revolucionario espontáneo se levantó contra el Gobierno de la República Popular de Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética.

Magyar cumple así una de sus promesas de campaña, cuando hizo de la publicación de los documentos de los servicios de la era comunista uno de los caballos de batalla en su intento de poner distancia con la era de Viktor Orbán.

En concreto, esta información ha pasado a conocerse como tarjetas 6, por el número que iba aparejado a estos documentos que recopilaban la red de informantes durante la era comunista. Antes de 1972 las propias fichas diferencian entre agentes, informantes, residentes o titulares de pisos K y T, donde se mantenían reuniones.

Las documentos que ven ahora la luz también añaden detalles como la actividad de esa persona dentro de la red, los motivos de su reclutamiento o cuál era su nombre en clave.

En todo caso, la prensa húngara ha informado de que no se esperan grandes sorpresas en estos archivos, que los húngaros podrán consultar para buscar información sobre familiares. Hasta el momento la atención se centra en figuras públicas y artistas, mientras que desde hace décadas sobrevuela en el país la idea de que Orbán pudo haber sido contactado como confidente, algo que él mismo ha negado.

Este mismo martes, antes de que salieran a la luz los documentos, Orbán ha afirmado que los servicios secretos le contactaron con la intención de reclutarle durante su servicio militar, pero el rechazó ser confidente y por contra fue vigilado por agentes durante sus años de juventud al formar parte de la oposición al régimen.