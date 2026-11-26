El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hungría se ha sumado a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa destinada a facilitar la vuelta de los menores deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, en un giro que distancia al actual Gobierno de la postura prorrusa del ex primer ministro Viktor Orbán, según han anunciado las autoridades ucranianas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, ha agradecido en una publicación en redes sociales la decisión a las autoridades húngaras y en particular a su homóloga, Anita Orban, destacando que los 27 Estados miembros de la Unión forman ya parte de esta coalición. A su juicio, esta incorporación refleja "una señal clara de unidad europea y responsabilidad compartida" para lograr el regreso de los menores.

En el mismo escrito, Sibiga ha subrayado que Rusia no tiene derecho a decidir el futuro de los niños ucranianos, así como tampoco a modificar su identidad ni a separarlos de sus familias y su país. "Cada día de retraso en su retorno es otro día de infancia robado por Rusia", ha sentenciado.

Por último, ha reclamado a la comunidad internacional que concentre sus esfuerzos en garantizar el regreso de todos los menores y en conseguir que los responsables de estos crímenes rindan cuentas ante la Justicia.

El anuncio llega después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrara este martes los "resultados positivos" de un encuentro mantenido en la región ucraniana de Transcarpatia, con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, en el que llegaron a acuerdos a nivel político y en materia de energía e infraestructuras, según informó el propio Zelenski.

La delicada relación entre Kiev y Budapest sigue girando en torno a los derechos lingüísticos y educativos de la minoría húngara de Transcarpatia, estimada en unas 150.000 personas. Las restrictivas leyes ucranianas motivaron que durante años, el entonces primer ministro Viktor Orbán bloqueara los conatos europeístas de Ucrania.

La llegada de Magyar ha supuesto nueva etapa tras años de confrontación con Orbán, exacerbada por su sintonía con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, ha condicionado cualquier avance al respeto de los derechos de la minoría húngara y la restitución de los mismos, cercenados por las leyes de 2017 y 2019.

En octubre de este año, el Parlamento ucraniano aprobó una reforma para conceder un estatus especial a los centros educativos donde más de la mitad del alumnado curse estudios en una lengua oficial de la UE, como es el caso del húngaro, lo que desbloqueó el veto de Budapest a las conversaciones de adhesión de Kiev.