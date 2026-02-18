Hungría suspende el suministro de diésel a Ucrania hasta que Kiev permita el envío de petróleo ruso

Archivo - Peter Szijjarto, ministro húngaro de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este miércoles que suspende el suministro de diésel a Ucrania, en respuesta a la decisión de este país de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

"Los envíos no se reanudarán hasta que se restablezca el transporte de petróleo hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba", ha hecho saber a través de sus redes sociales el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto.

El jefe de la diplomacia húngaro ha señalado directamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha acusado de poner en riesgo el suministro energético de Hungría por razones políticas y ha explicado que no pueden garantizar la seguridad energética del país si está en peligro la suya propia.

Szijjarto ha destacado que a pesar de que Hungría desempeña "un papel esencial en la seguridad energética de Ucrania", Zelenski ha optado por bloquear el envío de petróleo ruso. "Gran parte de las importaciones de gas, electricidad y diésel de Ucrania llegan a través de Hungría o desde ella", ha apuntado.

"No se puede esperar que garanticemos la seguridad energética de otro país mientras nuestro propio suministro esté en riesgo. La cooperación energética debe ser mutua y basarse en el respeto, no en la presión", ha incidido.

El oleoducto Druzhba el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Ante la postura ucraniana, en las últimas horas, Hungría ha instado sin éxito a Croacia a permitir el traslado de petróleo ruso a través del oleoducto Adria, operado por la empresa croata JANAF.