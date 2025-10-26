El huracán 'Melissa' alcanza la categoría 4 y amenaza con inundaciones catastróficas en Haití y Jamaica

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El huracán 'Melissa' se ha reforzado en las últimas horas hasta la categoría 4 y podría incluso alcanzar esta próxima noche la categoría 5, lo que podría desatar lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica, según la última actualizacion publicada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La llegada de 'Melissa', que se mueve con extrema lentitud (1 Km/h) ha dejado esta semana cuatro muertos y 15 heridos en Haití cuando solo era una tormenta tropical, convertida en huracán a última hora del sábado.

Protección Civil de Haití ha informado de este último balance, que abarca hasta las 18.00 del pasado viernes, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar en las últimas horas, según el balance publicado por 'Haiti Libre'.

Los expertos pronostican un giro del huracán hacia el norte y el noreste para el lunes y el martes y podría tocar tierra de categoría 4 sobre Jamaica el martes, con ráfagas de casi 260 km/h.