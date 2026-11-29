Archivo - El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sari (archivo) - Mohammed Mohammed / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han amenazado este domingo con atacar el puerto saudí de Yeda y el resto de instalaciones portuarias del reino en la costa del mar Rojo, después de que la coalición internacional liderada por Riad anunciara una respuesta militar contra el puerto yemení de Ras Isa.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sari, ha asegurado que estos enclaves pasarán a ser "objetivos de nuestras fuerzas" en represalia por lo que ha calificado de ataque saudí contra Ras Isa. Asimismo, ha exigido a los trabajadores y a la población próxima que abandonen inmediatamente las instalaciones y ha instado a las compañías navieras a retirar sus embarcaciones.

Esta advertencia tiene lugar después de que la propia coalición pidiera a los civiles de la zona evacuar Ras Isa por motivos de seguridad, siguiendo las indicaciones establecidas sobre un mapa de la zona. Posteriormente, el mando militar ha confirmado que ha llevado a cabo una operación de represalia contra un ataque de la "milicia terrorista hutí" contra civiles e infraestructuras civiles.

El puerto de Ras Isa, situado en la provincia yemení de Hodeida, constituye una de las principales vías de entrada de combustible a los territorios controlados por los insurgentes.

El nuevo episodio supone un agravamiento de la confrontación entre Arabia Saudí y los hutíes, en el marco de un conflicto iniciado a finales de 2014, cuando los insurgentes, respaldados por Irán, se hicieron con el control de Saná. La intervención de una coalición encabezada por Riad en marzo de 2015, en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente, dio paso a años de enfrentamientos.

La tregua auspiciada por Naciones Unidas en 2022 se mantuvo en gran medida hasta la reanudación de los combates en julio, en un contexto de prolongada crisis humanitaria en el país.