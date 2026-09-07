Los hutíes anuncian el derribo de tres drones de reconocimiento de Arabia Saudí sobre los cielos de Yemen

Archivo - Un miembro de las fuerzas de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes han anunciado este lunes el derribo de tres drones de reconocimiento supuestamente pertenecientes a Arabia Saudí, en el marco de los combates registrados durante las últimas semanas en Yemen, en los que las tropas gubernamentales han obtenido diversos avances, incluidos territorios en Hodeida y Taiz.

El portavoz de operaciones militares de los rebeldes, Yahya Sari, ha indicado a través de redes sociales que los hutíes han destruido dos 'Wing Long II' y un 'CH4' durante las últimas 24 horas en las provincias de Taiz, Baida y Al Jauf, sin que Riad se haya pronunciado al respecto.

Así, ha resaltado que estos aparatos "estaban llevando a cabo misiones hostiles" en el marco de los combates, en los que las fuerzas de las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldas por la coalición que encabeza Arabia Saudí, han reivindicado importantes avances territoriales.

Los enfrentamientos se han intensificado durante los últimos días en la zona occidental de Taiz y en el sur de Hodeida a raíz de una ofensiva de los hutíes contra áreas controladas por las fuerzas gubernamentales en la costa del mar Rojo y los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

En respuesta, las fuerzas saudíes han llevado a cabo bombardeos contra las posiciones capturadas por los hutíes para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

Los combates estallaron después de que los hutíes anunciaran en julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.