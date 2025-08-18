Los hutíes confirman el lanzamiento de un misil contra Israel, tras el ataque a una central eléctrica en Saná

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la tarde de este domingo el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto Ben Gurión, en la localidad israelí de Tel Aviv, horas después de que el Ejército de Israel haya llevado a cabo un ataque contra una central eléctrica ubicada a las afueras de la capital de Yemen, Saná, utilizada por el grupo fundamentalista.

El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha informado a través de su canal de Telegram de una "operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lod --término con el que denominan al aeropuerto Ben Gurión--, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico, el Palestina 2".

Como viene siendo habitual, ha celebrado que la operación "logró su objetivo y provocó que millones de grupos de sionistas usurpadores huyeran a refugios, suspendiendo así las operaciones del aeropuerto".

Horas antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado en la misma plataforma que su fuerza aérea "interceptó al lanzamiento de un misil desde Yemen hacia territorio israelí" tras activar las alarmas en distintas zonas del país.

El Ejército de Israel ha atacado en la mañana de este domingo la central eléctrica de Haiz, ubicada en el distrito de Sanhan, provocando un incendio que ha sido sofocado más tarde por los servicios de emergencia y el paro de sus generadores, según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes.

Los rebeldes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2014, reiniciaron sus ataques contra Israel después de que las autoridades israelíes rompieran en marzo el alto el fuego pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y relanzaran su ofensiva contra Gaza, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.