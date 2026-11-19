Archivo - Una embarcación militar navega cerca de botes destruidos en la provincia de Hajjah, Yemen (archivo) - Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado este jueves la muerte de casi una veintena de personas a bordo de una embarcación que se dirigía a la provincia de Hodeida, en el oeste del país, a causa de un bombardeo que han atribuido al Ejército de Arabia Saudí, que encabeza la coalición militar contra la insurgencia.

Los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), han denunciado que 19 personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas como resultado de un ataque contra la embarcación en la que viajaban más de 25 personas desplazadas.

El barco había partido de la localidad de Ras al Ara, en la provincia de Lahij, cerca del estrecho de Bab el Mandeb, con destino al distrito de Hays, dando al mar Rojo.

El grupo fundamentalista ha considerado el ataque como un crimen de guerra al dirigise a civiles y desplazados, así como una "flagrante violación" del Derecho Internacional Humanitario, en un comunicado recogido por la agencia de noticias SABA.

Los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han retomado sus hostilidades desde finales del pasado agosto, un período en el que la insurgencia ha lanzado asimismo numerosos ataques contra territorio de Arabia Saudí en represalia por el respaldo prestado a las autoridades desplazadas a Adén.