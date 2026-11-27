Archivo - Manifestación a favor de las autoridades hutíes en Saná en octubre de 2025. - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia huti de Yemen han denunciado este viernes la muerte de al menos once personas, en su mayoría menores, en bombardeos que atribuye a Arabia Saudí contra zonas residenciales en la región de Taiz, en el suroeste del país, en el marco del recrudecimiento de las hostilidades desde principios de septiembre.

Según informa la agencia Saba, controlada por los rebeldes yemeníes, los servicios de rescate han logrado recuperar los cuerpos de ocho personas, mientras que otras tres siguen sepultadas bajo los escombros en la ciudad de Al Turbá, situada a unos 75 kilómetros al sur de Taiz.

La intensa presencia de aviones saudíes estaría dificultando las tareas para recuperar al resto de víctimas o encontrar a supervivientes del bombardeo, ha apuntado la citada agencia.

Estos ataques se enmarcan en los nuevos combates tras la ofensiva gran escala lanzada el pasado 3 de septiembre en el oeste del país a lo que la coalición internacional encabezada por Riad ha respondido con una contraofensiva pocas semanas después para recuperar el control de la totalidad de Yemen, con pocos avances por el momento.