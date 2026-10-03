Los hutíes y fuerzas saudíes protagonizan nuevos cruces de bombardeos en Saná y Asir

Imagen de un ataque saudí contra un mercado en Taiz (Yemen), en archivo - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes de Yemen y las fuerzas militares saudíes han vuelto a intercambiar bombardeos durante las últimas horas que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán.

El ataque en Saná ha constado de una sucesión de bombardeos que, de momento, no ha dejado víctimas según la primera valoración de la agencia oficiosa de los hutíes, Saba. Por parte saudí, el servicio de Defensa Civil del reino árabe ha denunciado en redes sociales un ataque contra una mezquita de Asir y en una escuela de Najrán, bombardeo este último sin víctimas.

Por otra parte, fuerzas afines al Gobierno yemení de Adén, el que reconoce como legítimo la comunidad internacional, han informado en las últimas horas de que han conseguido repeler un ataque hutí en la localidad de Jabal Han, en las inmediaciones de la asediada ciudad de Taiz.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.