Los hutíes de Yemen advierten a Israel de que "cualquier violación" en Líbano recibirá "una respuesta"

Archivo - Imagen de archivo de varios hutíes armados en Yemen. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de los rebeldes hutíes de Yemen ha advertido a Israel de que "cualquier violación" en Líbano recibirá "una respuesta", antes de recalcar que una intensificación de los ataques contra territorio israelí desatará una respuesta "masiva", en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo según el cual las tropas israelíes no serían enviadas a la capital, Beirut.

Mohamed al Fará, integrante del brazo político de los hutíes, ha resaltado que Israel "debe entender que cualquier violación tendrá una respuesta y que sus soldados en el sur (de Líbano) seguirán siendo vulnerables a ataques hasta su retirada". "Cualquier escalada tendrá una respuesta masiva y exhaustiva", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

"Lo que reforzó al enemigo israelí fueron los 15 meses en los que bombardeó Líbano con impunidad, un periodo que coincidió con negociaciones con el Gobierno libanés", ha explicado, antes de resaltar que Israel "se niega a aceptar la nueva realidad sobre el terreno desde el 2 de marzo", en referencia a la fecha en la que Hezbolá reinició sus ataques.

Los hutíes ya se sumaron en abril a los ataques contra Israel, uniéndose a la guerra regional desencadenada a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán --principal aliado de los rebeldes en Oriente Próximo--, al igual que hizo previamente el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Trump desveló el lunes que había mantenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut, antes de resaltar que también ha mantenido contactos con miembros de Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la citada ofensiva. Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos.