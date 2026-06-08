Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo al paso de barcos de Israel a través del mar Rojo

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, en ua fotografía de archivo - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este lunes el lanzamiento de varios misiles contra "objetivos sensibles" en Israel y han anunciado un "bloqueo total" al paso de embarcaciones israelíes en el mar Rojo, en lo que describen como una respuesta a las acciones de Israel en la región de Oriente Próximo.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que "las Fuerzas Armadas yemeníes han lanzado una batería de misiles contra objetivos sensibles del enemigo israelí en la región de Jafa", antes de asegurar que "los misiles alcanzaron sus objetivos con precisión".

Así, ha defendido que estas acciones "van en línea con las acciones para hacer frente a la agresión estadounidense y sionista contra el eje de yihad y resistencia en Irán, Palestina, Líbano, Irak y Yemen, y en rechazo al proyecto sionista para establecer el llamado 'Gran Israel'".

Sari ha argumentado además a través de un mensaje publicado en redes sociales que estas acciones de los hutíes llegan "a partir del principio del frente unificado y la lucha contra los enemigos", así como "en respuesta a la agresión sionista contra Líbano, Irán y Gaza".

"Declaramos una prohibición total y absoluta de la navegación marítima israelí en el mar Rojo, y consideramos que todos los movimientos enemigos son objetivos militares legítimos para nuestras Fuerzas Armadas desde el momento en que se emite esta declaración", ha subrayado.

"Afirmamos que responderemos a la escalada con escalada, y nuestras operaciones militares se intensificarán de acuerdo con la evolución de la situación sobre el terreno, el desarrollo de la batalla y en consonancia con el eje de yihad y resistencia", ha dicho, al tiempo que ha reafirmado "el derecho de los pueblos de la nación libre a hacer frente a la agresión israelí-estadounidense".

"No permaneceremos impasibles ante el injusto asedio impuesto a nuestro pueblo y a los pueblos del eje de yihad y resistencia en Palestina, Gaza, Irán, Líbano e Irak", ha advertido Sari, quien ha reseñado que "todos los intentos del enemigo fracasarán" y que las operaciones de los hutíes "mientras persista la agresión y el asedio" por parte de Estados Unidos e Israel.

El comunicado de los hutíes ha sido publicado poco después de que el Ejército israelí asegurara haber interceptado misiles lanzados desde Yemen, en medio de la reactivación de las hostilidades después de que Israel lanzara el domingo bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut, lo que llevó a Irán a lanzar proyectiles contra el norte del territorio israelí. Israel ya ha respondido con bombardeos contra Irán.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano durante las últimas semanas.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que el partido-milicia chií Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no devolviera el ataque de Irán en respuesta a sus bombardeos contra Beirut de cara a facilitar una salida negociada al conflicto, si bien Israel ha hecho oídos sordos y ha respondido durante la madrugada de este lunes.

Estados Unidos e Irán están sumidos desde abril en un proceso de negociaciones medidas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.