Identificados dos de los migrantes fallecidos al tratar de entrar ilegalmente a EEUU por Canadá

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía canadiense de la reserva india de Akwesasne ha informado este sábado en un comunicado de que han identificado dos de los ocho migrantes fallecidos en el río San Lorenzo que intentaron entrar ilegalmente en Estados Unidos por Canadá.

Ambos pertenecían a la misma familia de ascendencia rumana, y el primero ha sido identificado como Florin Lordache, de 28 años, que llevaba consigo los pasaportes canadienses de los dos niños fallecidos, de uno y dos años. El segundo cuerpo ha sido identificado como Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, también de 28 años.

"Las identidades de los cuatro ciudadanos indios aún no han sido confirmadas y los familiares aún no han sido notificados" ha explicado el cuerpo de Policía y han añadido que "Hasta confirmación, los nombres no serán publicados".

El primer cuerpo fue localizado el jueves alrededor de las 17.00 hora local en un área pantanosa de la reserva de Akwesasne, por lo que la Policía Local realizó una búsqueda en el área con la ayuda de la Guardia Costera y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Hogansburg Akwesasne y ese mismo día encontraron otros cinco cuerpos.

Los otros dos cuerpos fueron hallados este viernes tras las búsquedas por la zona.