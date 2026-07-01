Imágenes de satélite en Venezuela muestran la destrucción y los esfuerzos de reconstrucción tras los terremotos

Tiendas de campaña y refugios en el campo de béisbol de La Guaira- IMAGEN DE SATÉLITE © 2026 VANTOR

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) - Las fotografías de alta resolución captadas por la empresa Vantor revelan la magnitud de los daños provocados por los recientes terremotos que sacudieron Venezuela, mostrando un panorama de destrucción en La Guaira, pero también el inicio de la reconstrucción. Las imágenes de satélite muestran el colapso de múltiples edificaciones y el bloqueo de vías principales en la región costera, donde equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros.

La situación en Venezuela ha convertido a estadios de béisbol, campos de fútbol y espacios abiertos de La Guaira y Macuto en refugios improvisados para los damnificados. Por otro lado, las imágenes satelitales muestran la presencia de aeronaves militares estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, así como el atraque del buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale en el puerto de La Guaira, con el fin de canalizar la ayuda y los suministros hacia las zonas más afectadas.

Puerto de La Guaira y buque USS Fort Lauderdale

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Puerto de La Guaira y buque USS Fort Lauderdale

Imagen de satélite ©2026 Vantor

Avión militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Tiendas de campaña y refugios en el campo de béisbol de La Guaira

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Operaciones de recuperación en edificios derrumbados, Macuto

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Retirada de escombros de la carretera, Macuto

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Refugio de ayuda en campo de fútbol, La Guaira

Imagen de satélite ©2026 Vantor



Daños en edificios en la localidad de El Junquito

Imagen de satélite ©2026 Vantor

