Imputadas doce personas en Israel, incluidos reservistas del Ejército, por supuesto contrabando a Gaza

MADRID 4 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Israel han imputado a doce personas, entre ellos varios reservistas del Ejército, por supuestamente ser parte de una banda dedicada al contrabando de bienes hacia la Franja de Gaza, motivo por el que están acusados de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas", entre otros cargos.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que los sospechosos fueron arrestados "tras introducir de contrabando en Gaza mercancías prohibidas en la Franja "aprovechando el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria", en referencia al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, ha resaltado que las detenciones llegaron a raíz de unas informaciones recabadas por los organismos de seguridad que revelaban que "varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes, se están aprovechando de la nueva realidad sobre el terreno, que comenzó con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás".

La Policía ha resaltado en su comunicado, publicado conjuntamente con el Shin Bet, que las investigaciones han permitido obtener "mucha información sobre las organizaciones implicadas en el contrabando de mercancías y equipos prohibidos en la Franja, en el que participan decenas de israelíes, residentes de Cisjordania y Gaza, así como residentes de la Franja de Gaza".

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', los bienes introducidos de contrabando incluían cigarrillos, iPhones, cargas, cables para telecomunicaciones y piezas para vehículos, algunos de ellos descritos por Israel como "de doble uso", lo que implica que están prohibidos al considerarse que podrían ser usados para "actividades terroristas".

El citado diario ha informado de que esta supuesta banda dedicada al contrabando mantendría lazos con Bezalel Zini, hermano del jefe del Shin Bet, David Zini, si bien esta persona aún no ha sido imputada y la Policía no ha confirmado por ahora de forma oficial que figure entre los sospechosos, si bien ha confirmado en su comunicado que tres personas más "están siendo interrogados" en el marco de este caso.

La Policía y el Shin Bet han recalcado que "el contrabando constituye una amenaza importante para la seguridad del Estado de Israel, ya que ayuda a la supervivencia y la gobernanza de Hamás como resultado de los beneficios económicos de los bienes introducidos en la Franja", al tiempo que "contribuye al fortalecimiento de Hamás, la construcción de poder y la restauración de las capacidades militares".