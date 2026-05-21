Imputados en Alemania dos hombres por espiar para Irán y planear atentados contra judíos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Alemania ha informado este jueves de que ha presentado cargos contra dos ciudadanos, el danés Alí S. y el afgano Tawab M., por espiar siguiendo presuntamente órdenes de las autoridades de Irán y planear atentados contra población de origen judía, respectivamente.

La entidad ha indicado en un comunicado que Alí S. es sospechoso de realizar actividades de espionaje, pero también de planear actos de sabotaje y "participar en delitos como ataques incendiarios y homicidios", mientras que Tawab M., que sería su cómplice, ha sido imputado por "tratar de participar" en un delito de asesinato.

La Fiscalía ha hallado indicios de que Alí S., que reside en Dinamarca y tiene contactos con la Guardia Revolucionaria de Irán, fue encargado con la tarea de hacerse con información de personalidades relevantes de la comunidad judía, como el presidente del Consejo Central de los Judíos, Josef Schuster, o el presidente de la Sociedad Germano-Israelí, Volker Beck, entre otros. Entre sus objetivos también había varios comercios.

El sospechoso buscaba, además, cómplices para perpetrar ataques de cara al futuro, lo que lo llevó a contactar con el segundo imputado, que accedió a entregar un arma a un tercero al que "incitó a asesinar" a Beck. Los dos fueron detenidos en suelo danés en 2025 y se encuentran bajo custodia desde que fueron extraditados a Alemania ese mismo año.