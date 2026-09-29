Imputados dos exmilitares chinos acusados de espiar cerca de bases militares en Corea del Sur

Archivo - Fuerzas de EEUU y Corea del Sur durante un ejercicio militar conjunto. - DEFENSE.GOV/EP - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado este martes a dos exmilitares de las Fuerzas Armadas de China acusados de realizar labores de espionaje, principalmente mediante escuchas y filtraciones de información militar, cerca estadounidenses y surcoreanas en situadas en el país asiático.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que los dos exmilitares habrían estado filtrando "secretos" de carácter militar y colocando dispositivos para realizar escuchas en bases aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, unos actos que se dieron al menos en trece ocasiones entre marzo y 2024 y agosto de este mismo año.

La Fiscalía de la ciudad de Suwon, en el norte del país, ha indicado que uno de ellos es un hombre de 60 años que trabajó durante 40 en una unidad encargada de realizar este tipo de labores de Inteligencia para el Ejército chino. Así, ha sido acusado de recavar una gran cantidad de información interceptada, la cual habría sido entregada a las autoridades chinas.

El otro sospechoso, de 45 años, era miembro de la una unidad especial de las Fuerzas Armadas chinas y ha sido señalado por "robar información sobre las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur", unos datos que fueron transmitidos en al menos doce ocasiones.

Además, este último habría reclutado a un civil que trabajaba en la guarnición militar estadounidense de Humphreys, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap. El sospechoso también ha sido acusado de fotografías el traslado de armamento con ayuda de su teléfono móvil.