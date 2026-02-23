Incautados 413 kilos de cocaína en una operación militar en Colombia

Fardos de cocaína incautados en Colombia - ARMADA DE COLOMBIA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Militares colombianos se han incautado de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una intervención en aguas del Caribe colombiano y tras la intercepción de una embarcación.

Efectivos de la Armada y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana intervinieron la embarcación a unas 70 millas náuticas al norte de Riohacha.

La lancha tipo Go Fast habría partido desde el departamento de La Guajira con destino a Centroamérica, ruta identificada como corredor estratégico del tráfico internacional de drogas, destacan las autoridades colombianas.

En la embarcación había dos ciudadanos venezolanos, que han sido detenidos. Los dos sospechosos y la carga fueron trasladados a una unidad naval antes de llegar a puerto en Riohacha.