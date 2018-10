Al menos quince muertos y 70 heridos en un incendio en un mercado de Nairobi

Actualizado 28/06/2018 9:43:49 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos quince personas han muerto y otras 70 han resultado heridas como consecuencia de un incendio que se ha desatado este jueves al amanecer en un mercado de Nairobi, la capital de Kenia, según ha informado el diario local 'The Nation'.

Varios testigos han relatado que han visto al menos seis cadáveres completamente calcinados y que puede que no lleguen a ser identificados. Algunas de las víctimas del incendio han resultado heridas por inhalación de gases y humos cuando intentaban salvar sus propiedades en el mercado.

El incendio se ha registrado en el mercado de Gikomba, uno de los más concurridos de la ciudad. El fuego ha comenzado en una tienda con madera y ropa y se ha extendido por la zona de Kamkunji, en el citado mercado.

Un servicio de ambulancias local ha dicho que ha trasladado a varios hospitales a un total de 70 heridos, la mayoría de ellos comerciantes.

La Policía todavía no se ha pronunciado sobre las posibles causas del incendio y está investigando lo sucedido. El incendio comenzó a las 2.30 horas y se extendió rápidamente a otras tiendas y a varias casas de la zona residencial, según el diario 'The Standard'.

El mercado de Gikomba es famoso por sus puestos de venta de ropa de segunda mano. No es la primera vez que sufre un incendio y, de hecho, la frecuencia con que se registran este tipo de incidentes ha llevado a algunos residentes a hablar de "festival anual del incendio del mercado de Gikomba", según el rotativo keniano.

At least 9 people feared dead, 58 injured, property worth millions destroyed after a fire outbreak at Nairobi's Gikomba market at 2AM. Victims rushed to KNH.

St John Ambulance at the scene. pic.twitter.com/Y9PxVTP7Wb