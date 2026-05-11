Indemnizan a una empleada que denunció a la mujer de Netanyahu por tirarle comida y "humillarla"

Archivo - Sara Netanyahu, mujer del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La empleada que denunció a Sara Netanyahu, la mujer del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha recibido este lunes una indemnización de miles de shékel tras llegar a un acuerdo para retirar la demanda en la que aseguraba que la había humillado y le había lanzado tomates y aceitunas de una ensalada que le había preparado.

La trabajadora había presentado una demanda ante un tribunal de Jerusalén, la cual iba dirigida tanto contra el Estado como contra la agencia que la había contratado para desempeñar el trabajo en cuestión. Ahora, será precisamente la agencia la que pagará la cuantía acordada a la mujer, cuya identidad permanece bajo anonimato, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Tal y como ha explicado la propia trabajadora, en una ocasión sirvió el desayuno a Sara y Benjamin Netanyahu. Al no estar "satisfecha" con lo que se le había servido, la mujer de Netanyahu procedió a tirarle el contenido de la ensalada.

La demanda en cuestión recogía este tipo de "humillaciones" y apuntaba al "menosprecio" sufrido por la trabajadora en diversas ocasiones durante los dos años que trabajó en la oficina del primer ministro.

Así, la trabajadora ha explicado que, en uno de estos episodios, la propia Sara Netanyahu le gritó delante del primer ministro y la acusó de "tratar de dañar a la pareja". Los documentos a los que ha tenido acceso el citado periódico apuntan a una cuantiosa compensación.