India califica de "incidente terrorista" la explosión registrada el lunes cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi

Despliegue de seguridad tras la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, la capital de India (archivo) - Europa Press/Contacto/Kabir Jhangiani

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de India ha calificado este miércoles de "incidente terrorista atroz" la explosión registrada el lunes cerca del Fuerte Rojo de la capital, Nueva Delhi, que se saldó con al menos trece muertos, un suceso que ha achacado a "fuerzas antinacionales", sin especificar quién estaría detrás del ataque.

El Ejecutivo indio ha señalado en un comunicado publicado tras una reunión encabezada por el primer ministro, Narendra Modi, que "el país presenció un incidente terrorista atroz perpetrado por fuerzas antinacionales con la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo", antes de expresar su pesar por la pérdida de vidas en el suceso.

"El Gabinete presenta sus respetos solemnes a las víctimas de este acto de violencia sin sentido y traslada sus sentidas condolencias a las familias de luto", ha dicho, antes de condenar este "acto vil y cobarde" y reiterar el "compromiso inamovible" de India con "una política de tolerancia cero hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones".

Asimismo, ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que "actuaron con valentía frente a la adversidad" y ha manifestado que las investigaciones determinarán quiénes están detrás de este ataque para "ser llevados cuanto antes a la justicia". "La situación sigue siendo supervisada de cerca al máximo nivel del Gobierno", ha zanjado.

Modi ya afirmó el martes que los "conspiradores" detrás de la explosión "no quedarán impunes", antes de prometer que "todos" serán llevados ante la justicia. Se trata del incidente de seguridad más importante desde mediados de abril, cuando 26 civiles --la mayoría de ellos hindúes-- murieron en un atentado perpetrado en Pahalgam, en la Cachemira india, lo que suscitó enfrentamientos con Pakistán.

La explosión tuvo lugar cerca de la estación de metro ubicada en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de Nueva Delhi, un área densamente poblada y un importante emplazamiento turístico de la capital de India que recibe a decenas de visitantes cada día.