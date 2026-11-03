India denuncia la muerte de un nacional en un ataque contra un buque comercial frente a las costas de Omán

Archivo - Bandera de India en la capital, Nueva Delhi (archivo) - Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de India ha denunciado este martes la muerte de un ciudadano indio en un ataque registrado el lunes contra un buque comercial frente a las costas de Omán, antes de pedir el fin de este tipo de incidentes y apelar a Estados Unidos e Irán a que "finalicen las negociaciones para una solución diplomática" para lograr el fin de las hostilidades.

"Condenamos el ataque perpetrado en la tarde de ayer contra el buque comercial 'MSV Al Jusufi' cerca de Limá, en Omán", ha dicho el Ministerio de Exteriores indio, que ha agregado que en el mismo había catorce tripulantes de India, trece de los cuales han sido rescatados. "Lamentablemente, un indio ha muerto tras resultar herido", ha agregado.

La cartera, que ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido, ha reseñado que la Embajada de India en Omán "está siguiendo de cerca la situación y coordinándose con las autoridades omaníes para una repatriación temprana de los ciudadanos indios rescatados y los restos mortales del fallecido".

"Los continuos ataques contra el transporte marítimo comercial en la región son motivo de profunda preocupación. Reiteramos nuestro llamamiento a una desescalada inmediata de las tensiones y a la conclusión de las negociaciones en curso para alcanzar una solución diplomática, de modo que la paz y la estabilidad puedan regresar a la región", ha subrayado.

Así, ha subrayado que "los ataques contra el transporte marítimo comercial y la infraestructura civil en la región deben parar", antes de añadir que "debe restablecerse, a la mayor brevedad, la libre navegación y el comercio sin trabas a través de las vías navegables internacionales de la zona, de conformidad con el Derecho Internacional".

Por ahora no hay detalles sobre el incidente, si bien Irán ha atacado decenas de buques en el estrecho de Ormuz argumentando que transitan en la zona sin su autorización, en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.