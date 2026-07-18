India lanza su primer cohete orbital privado

Archivo - Logotipo de Skyroot - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa india Skyroot Aerospace Pvt se ha convertido en la primera del sector privado de ese país en lanzar un cohete orbital al espacio en un nuevo hito de la carrera espacial de este país.

El cohete Vikram-1 ha despegado del Centor Espacial Satish Dhawan de la isla de Sriharikota a las 12.05 horas (8.35 horas en la España peninsular) y alcanzó la órbita prevista a 450 kilómetros de altura 15 minutos después para poner en órbita los cuatro satélites previstos. El cohete lleva el nombre de Vikram Sarabhai, fundador del programa espacial indio.

"Es un privilegio para mi anunciar oficialmente que el primer lanzamiento del sector privado indio se ha completado con éxito", ha explicado el presidente del organismo público IN-SPACe, Pawan Goenka. Este organismo es el encargado de impulsar la carrera espacial privada.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, modificó la legislación hace tres años para habilitar el desarrollo de cohetes espaciales en el sector privado.

Skyroot tiene previstos varios lanzamientos de prueba más antes de comenzar con las misiones comerciales el año próximo. El objetivo es poner en órbita satélites pequeños, de hasta 350 kilogramos, para no competir con la estadounidense SpaceX en misiones de mayor tamaño. El siguiente paso será poner en marcha una red de satélites como la de Starlink, según el plan del milmillonario indio Mukesh Ambani.