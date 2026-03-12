Un individuo embiste un vehículo contra una sinagoga en Michigan (EEUU)

Banderas de Estados Unidos en la sede del FBI - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del FBI, Kash Patel, ha informado este jueves de que un individuo ha embestido presuntamente un vehículo contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en el estado estadounidense de Michigan, y posteriormente se ha producido un tiroteo en la zona.

Patel ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que agentes del FBI se han trasladado al lugar de los hechos para responder ante la presencia de un "tirador activo", sin que por el momento haya más detalles al respecto.

La Policía del estado de Michigan ha indicado que está al tanto del tiroteo y ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona. "Los agentes estatales han aumentado las patrullas en otros lugares de culto del distrito", ha agregado.

Por su parte, la gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, ha catalogado el suceso de "desgarrador". "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", ha dicho en un comunicado.