Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El volcán Lewotobi, situado en la isla indonesia de Flores, ha entrado nuevamente en erupción en las últimas horas, según han confirmado las autoridades del país asiático, que han elevado al máximo la alerta como medida de precaución.

La agencia sobre vulcanología indonesia ha señalado que desde última hora del viernes se ha registrado "un aumento de los terremotos de baja intensidad, seguida por una erupción de una columna (de ceniza) de entre 500 y mil metros". "Posteriormente, en torno a las 21.58 horas (hora local), se registró una erupción continuada", ha agregado.

Asimismo, ha dicho que los datos obtenidos durante la última semana "indican a un patrón de inflación gradual sobre el cuerpo del volcán". "Esta situación requiere vigilancia, ya que podría provocar una erupción", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que la actividad volcánica está "a escasa profundidad".

Por todo ello, ha destacado que el nivel de alerta ha sido elevado de tres a cuatro, el máximo en la escala usada por las autoridades indonesias. Además, ha pedido a la población y los turistas que no entre a un radio de seis kilómetros del volcán y que "sigan las instrucciones del gobierno local".

El volcán ya registró una erupción a principios de agosto, mientras que el pasado mes de marzo, otra erupción del Lewotobi obligó a varias compañías aéreas a cancelar o posponer muchos de sus vuelos a la isla de Bali. En noviembre de 2024, casi una decena de personas murieron a causa de una erupción.