Indonesia retoma las labores de rescate tras la avalancha que ha dejado al menos diez muertos

Operaciones de búsqueda tras un deslizamiento de tierra en la regencia de Bandung Occidental, Java Occidental, Indonesia - Europa Press/Contacto/Septianjar Muharam

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han dado a primera hora de este domingo la orden de reanudar las labores de búsqueda y rescate de las más de 80 personas que se encuentran en paradero desconocido tras un deslizamiento de tierra ocurrido en una zona residencial de la provincia de Java Occidental, donde el número de víctimas mortales ha ascendido a diez.

La búsqueda se ha visto complicada por las persistentes lluvias, que han hecho del terreno una superficie de trabajo inestable debido a la acumulación de barro espeso y la presencia de áreas encharcadas, han descrito los efectivos de rescate en declaraciones recogidas por la agencia indonesia de noticias Antara.

Así las cosas, los equipos sobre desplazados hasta la zona del deslizamiento han hecho acopio de maquinaria pesada para continuar con la búsqueda, si bien han aclarado que solo la utilizarán si se dan las condiciones de seguridad requeridas. En caso contrario, han explicado, se procederá manualmente.

La avalancha ocurrió en torno a las 03.00 horas (hora local) del sábado y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu, según ha explicado el comisionado adjunto de Cisarua, Yogaswara. Para empeorar las cosas, un segundo torrente, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.

Un equipo formado por efectivos de la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía asumió las labores de rescate y búsqueda de las personas afectadas por el deslizamiento, encontrándose con grandes dificultades por la gran pendiente de la zona.

Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y deslaves. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).