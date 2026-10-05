La Inteligencia de Alemania acusa a Rusia de una "guerra en la sombra" y apunta a "éxitos" frente a Moscú

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

La ministra de Economía acusa a Moscú de tratar de "intimidar" con el ataque durante la visita de Merz a Kiev

BERLÍN, 5 Oct. (DPA/EP) -

La Inteligencia de Alemania ha lamentado este lunes que Rusia ya haya "emprendido una guerra en la sombra" con Rusia y ha alertado de que la amenaza contra el país sigue creciendo, al tiempo que ha reivindicado una "mayor resiliencia" frente a Moscú.

El presidente del Servicio de Inteligencia Federal (BND, por sus siglas en inglés) ha indicado en declaraciones a una comisión del Bundestag, el Parlamento alemán, que "Rusia ya ha iniciado una guerra en la sombra" contra Berlín. "Esto incluye intentos de intimidación en lo que los servicios de Inteligencia funcionan como primera línea de defensa", ha aclarado.

Por su parte, el presidente del servicio interior de Inteligencia, cuyo nombre oficial es Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), Sinan Selen, ha afirmado ante la misma comisión que Rusia "está mostrando su disposición a participar en actos de sabotaje".

"Sus actos también incluyen campañas de desinformación e intentos de ataques y atentados, como el del aeropuerto de Leipzig el pasado mes de agosto", cuando se hallaron varios drones cargados de explosivos junto a un avión ucraniano. "Ya hemos tenido éxito a la hora de hacer frente a este tipo de amenazas", ha recalcado.

Por su parte, la ministra de Economía del país, Katherina Reiche, ha lamentado que los recientes ataques con drones perpetrados por Rusia durante la visita del canciller, Friedrich Merz, a Ucrania solo buscaban "intimidar" al mandatario y las autoridades alemanas.

Reiche, que también ha viajado a Ucrania con Merz, ha indicado que los ataques tienen lugar con regularidad durante estas visitas a Kiev, la capital, al tiempo que ha explicado que se trata de una muestra de las verdaderas intenciones de Rusia.

"Creo firmemente que los dirigentes rusos sabían exactamente dónde atacar para enviar un mensaje claro", ha aseverado, antes de acusar a Moscú de tratar de "atemorizar, disuadir, tal vez generar incertidumbre y quizá impedir que se alcancen acuerdos o evitar que la gente reafirme su solidaridad" con Ucrania.