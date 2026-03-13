La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.

El Ministerio de Defensa considera dos factores cruciales: uno, militar, porque Moscú ha reducido enormemente su dependencia de los aviones no tripulados iraníes que ha empleado durante las hostilidades contra Kiev, mientras que el segundo se remite al aspecto económico, al entender que los ingresos rusos por el petróleo aumentarán por el alza de los precios mundiales.

"Desde 2024, la dependencia de Rusia de los sistemas aéreos no tripulados iraníes ha disminuido casi con toda seguridad, gracias a la expansión de su producción nacional", según la última evaluación del Ministerio de Defensa británico sobre la guerra de Ucrania.

El alza de los precios mundiales del petróleo y la reducción del abanico de "proveedores alternativos" va a motivar que "los ingresos petroleros del Gobierno van a aumentar", dado que a ello se le añade "una reducción en sus descuentos" a sus productos petrolíferos.

Las ventajas económicas de cara al conflicto de Ucrania son claramente visibles. Rusia va a recibir "un impulso a corto plazo" dada "su mayor capacidad para financiar la guerra", ha explicado el Ministerio de Defensa.