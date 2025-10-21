La Inteligencia británica estima que Rusia ya ha lanzado más de 3.000 drones contra Ucrania en octubre

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado en lo que va de octubre más de 3.000 drones contra objetivos en Ucrania, dentro de una tendencia al alza que, según los servicios de Inteligencia británica, comenzó una vez superado el paréntesis diplomático del mes de agosto, cuando los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se vieron en Alaska.
En agosto, las fuerzas rusas utilizaron unas 4.100 aeronaves no tripuladas, pero en septiembre el dato ya se disparó hasta los 5.500, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Los expertos consideran que Putin "intentó demostrar una supuesta voluntad" de diálogo, ahora ya lejana.
En septiembre, Rusia también lanzó cuatro ataques a gran escala, entre ellos uno perpetrado el día siete y que movilizó más de 800 aparatos, en su mayoría drones, con vistas a "complicar" la capacidad de interceptación de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos.
En cuanto a los objetivos, la "prioridad" vuelve a ser la infraestructura energética, "como ya hizo antes en el conflicto", ha explicado la Inteligencia británica, retrotrayéndose a inviernos previos. Sólo en octubre ya ha perpetrado cuatro grandes bombardeos sobre este tipo de infraestructuras.