La Inteligencia militar británica estima "miles" de efectivos de Wagner desplegados en el centro de Bielorrusia

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa británico ha estimado que "miles" de integrantes del grupo de mercenarios ruso Wagner están ya establecidos en un campamento del centro de Bielorrusia.

En su última evaluación de este domingo, la Inteligencia militar británica acompaña su valoración con imágenes por satélite con fecha del 19 de julio de lo que, asegura, se trata de un campamento de Wagner en la localidad de Tsel, en el centro de Bielorrusia y a unos 75 kilómetros al sureste de Minsk, la capital del país, donde ha avistado 300 tiendas de campaña a modo de barracones y 200 vehículos.

El Ministerio de Defensa indica así que, "desde mediados de julio de 2023, al menos varios miles de fuerzas de Wagner se han establecido en este campamento militar, a donde han llegado desde entonces cientos de vehículos a una instalación previamente vacía".

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd