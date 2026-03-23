Interrumpido el tráfico ferroviario en Bruselas tras la evacuación de estación principal por paquete sospechoso

Archivo - Imagen de archivo de la estación Midi (sur) de Bruselas que ha sido evacuada por un aviso de dos paquetes sospechosos. - Dirk Waem/Belga/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ferroviario con salida o llegada a Bruselas se encuentra interrumpido después de que una de las principales estaciones de tren de la ciudad, la de Midi (sur), haya sido evacuada por orden policial tras detectar dos paquetes sospechosos, uno en un tren y otro en un andén.

Un portavoz de la Policía federal ha informado a los medios locales de que a las 17.20 horas han recibido un aviso que alertaba de la presencia de "dos paquetes sospechosos", uno en un tren estacionado en el andén número 20 de la estación y otro en un andén diferente.

Efectivos del servicio de desactivación de artefactos explosivos (Dovo) se encuentran en el lugar y la estación ha sido totalmente evacuada, por lo que el tráfico de metro y tranvía, con paradas en la misma estación, también está detenido.

Según informa la compañía de ferrocarril belga, SNCB, "la circulación de los trenes está interrumpida" entre las estaciones sur y norte de Bruselas, por lo que el tráfico ferroviario con salida y llegada a la capital está "fuertemente perturbada".

La compañía aclara que está "a la espera de recibir más información por parte de las fuerzas del orden", al tiempo que apunta que la razón de la suspensión del tráfico es "la evacuación de la estación de Midi", sin dar más detalles sobre la situación.